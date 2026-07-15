Bəqayi: ABŞ-nin Hörmüzqanda ətraf mühitin mühafizəsi postuna hücumu müharibə cinayətidir

15 iyul, çərşənbə günü səhər İsmayıl Bəqayi X sosial şəbəkəsindəki mesajında ABŞ-nin 14 iyul 2026-cı il, çərşənbə axşamı, Hörmüzqan əyaləti də daxil olmaqla ölkəmizin bəzi hissələrinə qarşı hərbi təcavüzünə toxunaraq yazıb ki, bu da Hacıabad şəhristanında bir ətraf mühit müdafiəçisinin ailəsinin üç üzvünün şəhid olmasına səbəb olub: ABŞ-nin iranlılara qarşı cinayətlərinin siyahısı hər gün uzanır və hər keçən gün Amerika İrana qarşı nifrətinin yeni bir pərdəsini göstərir; Çərşənbə axşamı səhəri ABŞ terrorçu ordusu Hörmüzqanın şimalındakı Hacıabad şəhristanının Seyid Cəvzər kəndində ətraf mühitin mühafizəsi üzrə ən yüksək posta hücum edib və çalışqan ətraf mühit müdafiəçisi cənab Cavad Həsənzadənin ailəsinin üç üzvünü şəhid edib.
O əlavə etdi: "Bu, Amerikanın son dörd ay yarım ərzində törətdiyi dəhşətli müharibə cinayətlərinin yalnız son nümunəsidir. Bu cinayətlər 28 fevral 2026-cı ildə Tehranda, Minabda, Lamirddə və sair yerlərdə İran liderlərinin, uşaqlarının, qadınlarının və kişilərinin öldürülməsi ilə başladı."
Baqayi vurğuladı: "Hər yeni cinayət iranlıları ədaləti bərpa etmək və bu cinayətlərin günahkarlarını və komandirlərini cəzalandırmaq üçün daha da qətiyyətli edir."
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