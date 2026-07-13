SEPAH ABŞ-ın bir qanadlı raketini Xürrəmabad şəhərinin ətrafında məhv etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün səhər (12 iyul) düşmənin hücumu zamanı bir qanadlı raket ölkənin vahid hava hücumundan müdafiə şəbəkəsinin tabeliyində olan İnqilab Keşikçiləri Korpusunun müasir və qabaqcıl aerokosmik müdafiə sistemi tərəfindən izlənilib və vurularaq məhv edilib.
Luristanın Həzrət Əbülfəzl (ə) Korpusunun yaydığı açıqlamada bildirilib ki, sözügedən raket Xürrəmabad şəhərinin ətrafındakı Dərə Nəsəb (Dərə Nəsu) bölgəsində hədəfə alınaraq məhv edilib.
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