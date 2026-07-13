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SEPAH ABŞ-ın bir qanadlı raketini Xürrəmabad şəhərinin ətrafında məhv etdi

13 iyul 2026 - 19:21
Xəbər kodu: 1839823
Source: IRNA
SEPAH ABŞ-ın bir qanadlı raketini Xürrəmabad şəhərinin ətrafında məhv etdi

Luristanın Həzrət Əbülfəzl (ə) Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi Xürrəmabad şəhərinin ətrafında düşmənə məxsus bir qanadlı raketin yeni aerokosmik müdafiə sistemi tərəfindən vurulduğunu açıqlayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün səhər (12 iyul) düşmənin hücumu zamanı bir qanadlı raket ölkənin vahid hava hücumundan müdafiə şəbəkəsinin tabeliyində olan İnqilab Keşikçiləri Korpusunun müasir və qabaqcıl aerokosmik müdafiə sistemi tərəfindən izlənilib və vurularaq məhv edilib.

Luristanın Həzrət Əbülfəzl (ə) Korpusunun yaydığı açıqlamada bildirilib ki, sözügedən raket Xürrəmabad şəhərinin ətrafındakı Dərə Nəsəb (Dərə Nəsu) bölgəsində hədəfə alınaraq məhv edilib.

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