Allah yanında hörmət və məqam sahibi olmaq - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 3

13 iyul 2026 - 18:13
Xəbər kodu: 1839769
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Aşura ziyarəti Allah yanında hörmət və məqam sahibi olmağı müstəqil bir dərəcə və şəxsi səylərin nəticəsi hesab etmir. Əksinə, bunu İmam Hüseynin (əleyhi səlam) nuruna bağlanmağın bəhrəsi kimi təqdim edir. Bu baxışa görə insan Aşura məktəbinə daxil olmaqla vilayətin nuru sayəsində «Allah yanında hörmətli olmaq» və ilahi yaxınlıq məqamına çata bilər. Bu məqam yalnız Əhli-Beytin (əleyhimus səlam) nurunun insanın qəlbində təcəlli etməsi ilə əldə olunur.
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