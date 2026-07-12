Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Aralıq dənizində 73 nəfəri xilas edən İran gəmisini təşəkkür etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İMO Şurası 187-ci iclasının qərarlarını yekunlaşdırarkən münsiflər heyətinin İran İslam Respublikası, Küveyt və Polşa tərəfindən irəli sürülən dörd kommersiya gəmisinə xüsusi tərif vermək tövsiyəsini təsdiqlədi və İranın "Nigar" gəmisinin adı bu prosesdə təqdirəlayiq gəmilərdən biri kimi qeydiyyata alındı.
Əməliyyat hesabatına görə, 7 iyul 2026-cı ildə Qahirə Xilasetmə Koordinasiya Mərkəzindən mesaj aldıqdan sonra "Nigar" gəmisi Aralıq dənizində kursunu dəyişdi və batmış bir qayığa kömək etmək üçün əməliyyata başladı. Yeni mövqeyi axtardıqdan və aldıqdan sonra gəmi yuxarıda adı çəkilən qayığı müəyyən etdi və 73 sərnişininin hamısını xilas etdi.
Əməliyyatla bağlı hesabatda bildirilir ki, hadisə zamanı dəniz şəraiti orta və ya sərt, küləyin sürəti isə 15-20 uzel civarında olub. Xilas edilmiş insanları təxliyə etdikdən sonra İran gəmisinin heyəti onlara ilk tibbi yardım göstərib və səthi xəsarətlər almış üç nəfəri müalicə edib.
Sizin rəyiniz