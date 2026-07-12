Vəliyyi Fəqih, Seyyid Müctəba Xamenei: Cinayətkar qatillərdən qisas alacağımıza əhd bağlayırıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şənbə günü (11 iyul) yayımlanan Həzrət Ayətullah Seyid Müctəba Hüseyni Xameneinin müraciətinin mətni belədir:
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
السَّلامُ علیکَ یا ثاراللهِ وَ ابنَ ثاره وَ الوِترَ المَوتور. السَّلامُ علیکَ وَ علی جَدِّکَ وَ اَبیکَ وَ اُمِّکَ وَ اَخیکَ وَ المَعصومینَ مِن وُلدِک.
Salam olsun o İmama ki, onun həyat bəxş edən qiyamının çağırışı Həzrət Peyğəmbərin (s) risalətinin əzəmətli və gur səslənən sədasını tarix üfüqlərinin ən uzaq nöqtələrinədək çatdırdı və həmin çağırışın bərəkəti ilə İran İslam İnqilabı meydana gəldi. Elə bir inqilab ki, mahiyyət etibarilə Hüseyni idi, İmam Hüseynin (ə) şüarı, məktəbi və məramı əsasında formalaşdı, yüksəldi və kamala çatdı.
İranın əziz Şəhidi də məhz bu məktəbin yetirməsi idi. O, Hüseyni idi; Hüseyni düşünürdü, Hüseyni addımlayırdı, Hüseyni cihad edir, Hüseyni müqavimət göstərirdi, Hüseyni yaşayırdı və nəhayət, İmam Hüseynin (ə) məktəbi uğrunda öz pak qanını fəda edərək şəhadət məqamına yüksəldi.
Hüseyn yolunun davamçıları arasında elələri vardır ki, onların qanı İmam Hüseynin (ə) yolunda və onun ilahi məramı uğrunda məzlumcasına torpağa töküldükdə, İslam ümməti ayağa qalxır. Həmin an Aşura ilə, həmin məkan isə Kərbəla ilə qovuşur.
Bu gün də həmin Hüseyni ruh xalqımıza yenidən dirçəliş bəxş etmiş, böyük İmam Xomeyninin və şəhid Xameneinin məktəbini yeni bir təcəlla ilə nümayiş etdirmişdir. Bu, İmam Hüseynin (ə) məzlumluq fəryadının və onun «Mənə yardım edəcək bir kəs varmı?» nidasının İranda, daha sonra İraqda və digər ölkələrdə yaratdığı həyatverici coşqunun təzahürüdür; elə bir çağırış ki, batil cəbhəsini sarsıdır və zalım qüvvələrin bünövrəsini titrədir.
Bu münasibətlə İranın və İraqın şəhər və kəndlərində, xüsusilə Tehran, Qum, Nəcəf, Kərbəla və Məşhəddə keçirilən vida və dəfn mərasimlərində on milyonlarla insanın heyrətamiz, düşməni məyus edən və tarixə yazılan iştirakına görə bütün xalqımıza səmimi təşəkkürümü bildirirəm.
Xalqımız İmam Hüseynin (ə) qanının intiqamını tələb edən xalqdır. Bu böyük xalq uzun illər boyu öz övladlarını İmam Hüseynin (ə) yolunda, İmam Hüseynin (ə) düşmənlərinə və Hüseyni məramın əleyhdarlarına qarşı mübarizədə fəda etmişdir. Bu gün də o, həm İmam Hüseynin (ə), həm də dövrümüzün Hüseynilərinin qanının intiqamını tələb edir.
İndi isə şəhid Rəhbərimizə müraciət edirəm:
Ey məzlumcasına qətlə yetirilmiş Rəhbər! Ey izzətli məzlum! Ey Allahın saleh bəndəsi!
Bu gün gözlərimiz yaşlı, qəlblərimiz sınıq halda sizin müqəddəs cənazənizlə vidalaşarkən, sizinlə əhd bağlayırıq ki, məktəbinizi yaşadaq, müəyyən etdiyiniz haqq və düz yolu mətinlik və dönməz iradə ilə davam etdirək, bu yolda heç bir çətinlikdən çəkinməyək və sizin kimi ilahi müjdələrə və Allahın vədlərinə ürəkdən bağlanaq.
Sizin pak qanınızın və bu iki müharibədə şəhid olmuş bütün şəhidlərin qanının qisasını cinayətkar və rüsvayçı qatillərdən alacağımıza əhd bağlayırıq. Bu qisas xalqımızın qəti iradəsi və tələbidir və mütləq həyata keçirilməlidir. Adları başdan sona qədər məlum olan bu cinayətkarlar rahat və yataqlarında ölmək arzusunu özləri ilə məzara aparacaqlar.
Onlar bilməlidirlər ki, bu iş nə mənim, nə də digər məsul şəxslərin varlığından asılıdır. Biz olsaq da, olmasaq da, bu vəd mütləq gerçəkləşəcək. Yaxın gələcəkdə dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan azad insanların hər biri bu ilahi missiyanın bir hissəsini yerinə yetirəcək.
Ey ümmətin şəhid atası!
Ömür boyu həsrətində olduğunuz şəhadət şərbəti sizə mübarək olsun. Pak ananız Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə.), cəddiniz Həzrət Hüseynin (ə) və Həzrət Abbasın (ə) nişanələrini daşıyan bədəninizin şəhadət libası ilə zinətlənməsi sizə mübarək olsun.
Sizinlə birlikdə düşmənin qəfil hücumuna məruz qalaraq şəhadətə qovuşan məzlum silahdaşlarınızın da xoş hallarına! Bu gün siz elə bir Mövlanın qonağısınız ki, sağlığınız dövründə dəfələrlə onun şəfqətini və lütfünü hiss etmişdiniz. Bütün insanlar, xüsusilə də bu diyarın sakinləri üçün ilahi rəhmətin qapısı olan həmin Uca Ağa indi sizin ev sahibinizdir. Onun təhlükəsiz hüzuru isə sizin əbədi yurdunuza çevrilmişdir.
Sənə də salam olsun, ey uca məqam İmam (ə)! Ey böyük şəxsiyyət! Ey mərhəmətli İmam! Ey imam Rza (ə)! Allahın ən üstün salavatları Sizə olsun.
Bu gün Sizin və pak Əhli-beytinin (ə) xidmətçilərindən birinin uzun illər yorulmadan göstərdiyi səyin, fasiləsiz mübarizə və cihadın ardından parça-parça olmuş cəsədi, eləcə də hər biri Kərbəla şəhidlərindən birini xatırladan ailəsinin şəhidlərinin cəsədləri bu müqəddəs torpaqda əbədi rahatlığa qovuşur. Bu hal o günədək davam edəcək ki, Uca Allahın əmri ilə aləmi nurlandıran Günəş – Həzrət İmam Məhdi (Allah onun zühurunu tezləşdirsin) qeybət buludlarının arxasından zühur edəcək və yer üzünün insanlarına ilahi rəhmət nurunu saçacaq.
Ümid edirik ki, çox yaxında yetişəcək həmin gündə siddiqlər, şəhidlər və Allahın seçilmiş övliyaları arasından parlayan ulduzlar o Həzrətin (əc) yanında olacaqlar. Ümidvarıq ki, bizim İranın əziz Şəhidi də onların sırasında yer alacaq, bir daha cihadın, sədaqətin və əhdinə vəfanın ən parlaq, ən saf və ən əzəmətli səhnələrini nümayiş etdirəcək. Ümid edirik ki, bu gün onunla birlikdə şəhadətə qovuşmuş silahdaşları da həmin gün yenə onunla çiyin-çiyinə olacaqlar.
Ey mərhəmətli Mövlamız!
Hər şeyini Sizin yolunuzda fəda etmiş Rəhbərimizi və onun şəhid silahdaşlarını Sizin müqəddəs hüzurunuza, sonsuz mərhəmətinizə və xüsusi inayətinizə əmanət edirik. Necə ki, onlar dünya həyatında daim Sizin lütf və diqqətinizdən bəhrələnirdilər, bundan sonra da həmin ilahi mərhəmətdən əvvəlkindən daha artıq, daha uca və daha kamil şəkildə faydalansınlar.
Sonda bir daha ağamız Həzrət İmam Məhdiyə (Allah onun zühurunu tezləşdirsin) dərin hüznlə başsağlığı verir, o mehriban İmamdan rica edirik ki, pak və qəbul olunmuş dualarını İranın əziz Şəhidinə, onun şəhid silahdaşlarına və bütün şəhidlərə şamil etsin. Həmçinin Uca Allahdan bütün şəhidlərin məqamının daha da ucalmasını, onların ailələrinə və yaxınlarına səbir və ilahi mükafat əta etməsini, məzlum İran xalqına isə qəti, yaxın və labüd qələbə və zəfər nəsib etməsini diləsin.
İnşallah.
Seyid Müctəba Hüseyni Xamenei
11 iyul 2026
Sizin rəyiniz