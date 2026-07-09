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ABŞ-nin atəşkəs zamanı İrana hava hücumları nəticəsində 14 şəhid olub və 78 yaralanıb

9 iyul 2026 - 14:20
Xəbər kodu: 1837836
Source: IRNA
ABŞ-nin atəşkəs zamanı İrana hava hücumları nəticəsində 14 şəhid olub və 78 yaralanıb

Atəşkəs qüvvədə olduğu müddətdə ABŞ 2026-cı il iyulun 8 və 9-da İranın beş əyalətini hədəfə alıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Hüseyn Kermanpur X sosial şəbəkəsində yazıb:

Atəşkəs qüvvədə olduğu müddətdə ABŞ 2026-cı il iyulun 8 və 9-da İranın beş əyalətini hədəfə alıb; hücumlar nəticəsində indiyə qədər 14 nəfər şəhid olub və 78 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 47-si hələ də xəstəxanadadır, qalanları isə tibbi yardım aldıqdan sonra evə buraxılıb.

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