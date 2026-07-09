SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Hörmüz boğazı ilə bağlı mühüm bəyanatı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri cümə axşamı, 9 iyul tarixində yaydığı bəyanatda qeyd edib: Salam olsun bəsirətli və qeyrətli ümmətə ki, İran və İraqda öz şəhid Rəhbərinin on milyonlarla insanın iştirakı ilə keçirilən vida mərasimində möhtəşəm iştirakı ilə göstərdi ki, zaman böyük güclərin zorakılıq siyasətinin sona çatması, əsr isə xalqların iradəsinin üstün gəlməsi əsridir.
Salam olsun İslamın cəsur döyüşçülərinə ki, ABŞ ordusunun təcavüzlərinə sarsıdıcı cavab verməklə sübut etdilər ki, döyüşün taleyini silahların çoxluğu deyil, imanın gücü müəyyən edir.
Bəyanatın davamında bildirilib: Son iki həftə ərzində Hörmüz boğazında idarəetməni möhkəmləndirən, onun təhlükəsizliyini təmin edən və boğazın mərhələli şəkildə açılmasını həyata keçirən döyüşçülər keçid imkanlarını müharibədən əvvəlki gəmi hərəkətliliyinin təxminən 50 faizinə çatdırıblar. Hazırda İran İslam Respublikasının müəyyən etdiyi marşrutlardan keçmək üçün təhlükəsizlik qaydalarına riayət edən və SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrindən icazə alan gəmilərin hərəkət imkanlarının artırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.”
SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri bəyanatında əlavə edib: Bir daha bəyan edirik ki, xarici qüvvələrin bu torpaq və Hörmüz boğazında heç bir payı yoxdur. ABŞ ordusunun macərapərəstliyi və gəmilərin hərəkət marşrutlarının müəyyənləşdirilməsinə müdaxiləsi yalnız bizim sarsıdıcı cavabımızla nəticələnməyəcək, həm də boğazın mərhələli şəkildə açılması prosesini ciddi şəkildə pozacaq və Hörmüz boğazından istifadə edən ölkələrin maraqlarını ciddi təhlükə altına salacaq.
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