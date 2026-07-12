ABŞ-ın müharibə tərəfdarı olan ekstrimist və sionist senatoru Lindsi Qraham ÇEZDİ

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ senatoru Lindsi Qraham X sosial şəbəkəsində yazılıb: Respublikaçı senator və Cənubi Karolina nümayəndəsi Lindsi Qrahamın ofisi aşağıdakı açıqlamanı yayıb:
11 iyul axşamı ABŞ senatoru Lindsi Qraham xəstəlikdən qəfil vəfat edib.
71 yaşlı Lindsi Qraham 30 ildən çoxdur ki, Amerika siyasi həyatında əsas fiqurlardan biri kimi tanınır. O, ilk dəfə ABŞ-də siyasətə 1992-ci ildə Cənubi Karolina Nümayəndələr Palatasının üzvü kimi qatılıb. O, 2003-cü ildə Cənubi Karolina senatoru seçilib və 20 ildən çox Senatda xidmət edib.
Konqresdə və ABŞ-də İsrailin qəti müdafiəçisi olan Qrahamın qəfil ölümü İsrail rəsmiləri arasında da əks-səda doğurub.
Sionist rejimin milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Gvir və keçmiş baş nazir Naftali Benet də X səhifələrində yazıblar: Bu gün İsrail ən böyük dostlarından birini itirib.
Qrahamın ekstremist siyasətinə görə Amerikada bir çox rəqibi var idi. Tənqidçiləri və əleyhdarları onun və yoldaşlarının blöfləri, qeyri-real açıqlamaları və hərəkətləri ilə Amerikanı lazımsız və istənməyən müharibələrə apardığına inanırdılar. Son aylarda o, hətta öz partiya üzvləri tərəfindən də İrana qarşı müharibədəki dəstəkləyici mövqelərinə görə sərt tənqid olunub və o, İrana qarşı "Amerikanın müharibə maşını" adlandırılıb.
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