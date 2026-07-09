SEPAH Quru Qoşunları Komandanı: Silahlı Qüvvələr şimal-qərb və cənub-şərqdə düşmən planlarının qarşısını alıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Cümə axşamı, 9 iyulda şəhid rəhbərin müdafiə sektoruna baxışı ilə bağlı Briqada generalı Məhəmməd Kərəmi dedi: İslam İnqilabının Lideri, cəsur və dərin düşüncəli bir ruhla, bütün məsələlərə, xüsusən də ölkənin müdafiə sektoruna dair hərtərəfli baxışa malik idi. Dərin tədqiqatları və dünya orduları doktrinasını tam mənimsəməsi sayəsində ölkənin hərbi strategiyalarını bu əsasda hazırladı. Əslində, bütün silahlı qüvvələr onun yeni texnologiyalara xüsusi və müdrik baxışı ilə idarə olunurdu; çünki o, həmişə gələcək müharibələrin texnologiyaya əsaslanan müharibələr olduğunu və bu sahəyə xüsusi baxışın verilməsinin vacibliyini vurğulayırdı.
General Kərəmi ölkənin şimal-qərb və cənub-şərq bölgələrində çox təsirli tədbirlər görüldüyünü bildirərək dedi: "Müxtəlif vaxtlarda düşmən külli miqdarda pul xərcləməklə şimal-qərb və cənub-şərqdəki iki bölgəni terrorçu və əks-inqilabi qrupları qabaqcıl qurğular və avadanlıqlarla təchiz etməklə pozmağa çalışdı. Düşmən hətta Xalq Döyüşçüləri kimi qrupların adlarını və strukturlarını dəyişdirməklə qruplar arasında bölünmə yaratmağa və Trampın özü də bu qruplara verilən qurğuların həcminə işarə etdiyi kimi, geniş maliyyə resursları təmin etməklə və çoxsaylı nəqliyyat vasitələri almaqla onları gücləndirməyə çalışdı."
O vurğuladı: "Lakin böyük İran millətinin sayıqlığı və İnqilab Keşikçiləri, ordu və Bəsic (könüllü qüvvələr) də daxil olmaqla silahlı qüvvələrin güclü iştirakı şimal-qərb və cənub-şərq bölgələrindəki bu sui-qəsdləri zərərsizləşdirdi. Düşmən hərəkətlərinə düşmən sionist-Amerikanın mümkün əməliyyatları ilə eyni vaxtda başlamaq üçün çox ətraflı planlar hazırlamışdı, lakin düşmən hərəkət etməzdən əvvəl İran silahlı qüvvələrinin qabaqlayıcı hərəkətləri onların planlarını pozdu.
İİKK Quru Qoşunlarının komandanı dedi: Bu qələbə Allaha olan inamın, ilahi rəhbərliyin və Ali Rəhbərin dəqiq planlarının nəticəsi idi. O, dəqiq proqnozları ilə düşmənin hücum metodundan tutmuş imkanlardan istifadə səviyyəsinə qədər bütün hərbi ssenarilərini proqnozlaşdırmışdı. Bəziləri bu düşmən planları ilə İslam Respublikası sisteminin işinin başa çatdığına inansalar da, Allaha inam və rəhbərliyin eyni strateji planı ilə ilahi bir möcüzəyə şahid olduq; millətin bütün varlığı ilə meydanda dayandığı və Ali Rəhbərin dediyi kimi, millətin düşmənə qarşı "seçildiyi" və döyüş meydanında parladığı bir möcüzə.
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