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Sionist rejim Livana bir neçə hücum həyata keçirməklə atəşkəsi pozdu

6 iyul 2026 - 08:46
Xəbər kodu: 1836203
Source: IRNA
Sionist rejim Livana bir neçə hücum həyata keçirməklə atəşkəsi pozdu

Sionist rejim mediasının İsrail ordusunun Cəbəl Əli ət-Tahir bölgəsində hava hücumları həyata keçirdiyini bildirdiyi eyni vaxtda, yerli mənbələr ən-Nəbatiyyə əl-Fövqa bölgəsinə hücum edildiyini və sionist rejimin Livanın cənubunda hava hərəkətliliyini artırdığını xəbər veriblər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livanın cənubunda təhlükəsizlik gərginliyinin davam etdiyi şəraitdə, sahə mənbələri sionist rejimin ən-Nəbatiyyə əl-Fövqa bölgəsinə hava hücumu həyata keçirdiyini bildiriblər.

Eyni zamanda, sionist rejimin 12-ci kanalı rejim ordusunun Əli ət-Tahir yüksəklikləri ərazisində hücumlar həyata keçirdiyini açıqlayıb. Bu bölgə son həftələr ərzində dəfələrlə hücumların və hərbi əməliyyatların hədəfi olub.

Digər bir məlumatda isə Livan mənbələri bildiriblər ki, İsrailə məxsus təcavüzkar pilotsuz uçuş aparatları Livanın hava məkanını pozaraq Sur şəhəri ətrafındakı şəhər və kəndlər üzərində uçuşlar həyata keçiriblər. Bu uçuşlar müxtəlif yüksəkliklərdə icra olunub və Livanın cənub bölgələrində yaşayan sakinlər arasında narahatlığa səbəb olub.

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