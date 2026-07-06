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Ənsarullah xəbərdarlıq etdi: Səudiyyə Ərəbistanına endiriləcək bir zərbə onun 100 illik arzularını puça çıxaracaq

6 iyul 2026 - 08:40
Xəbər kodu: 1836199
Source: IRNA
Ənsarullah xəbərdarlıq etdi: Səudiyyə Ərəbistanına endiriləcək bir zərbə onun 100 illik arzularını puça çıxaracaq

Yəmən Ənsarullah hərəkatının Siyasi Bürosunun üzvü Məhəmməd əl-Fərəh təcavüzkar koalisiyanın yeni bəyanatını kəskin tənqid edərək Səudiyyə Ərəbistanı rəsmilərinə xəbərdarlıq edib ki, gərginliyin davam etdirilməsində israr və köhnəlmiş vasitələrə arxalanmaq Ər-Riyadın bütün iqtisadi və siyasi ambisiyalarını məhv edəcək.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən Ənsarullah hərəkatının Siyasi Bürosunun üzvü Məhəmməd əl-Fərəh Səudiyyə Ərəbistanı rəsmilərinə birbaşa xəbərdarlıq edərək bildirib: Səudiyyə Ərəbistanına endiriləcək tək bir zərbə bu ölkənin Yəməndə yüz il ərzində nail olmağı arzuladığı hər şeyi çökdürə və puça çıxara bilər.

O, Ər-Riyadın diktə olunan siyasətlərə tabe olmasını tənqid edərək əlavə edib: Səudiyyə Ərəbistanının məğlubiyyətin acısını dadmaqda israr etməsi göstərir ki, bu ölkənin qərarları öz əlində deyil, əksinə, xarici planlar və təzyiqlər altında yönləndirilir. Ər-Riyad öz xalqının mənafeyini qorumur, həmçinin öz təhlükəsizliyinə və ambisiyalarına da əhəmiyyət vermir.

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