Seyid Həsən Amili: Əziz Şəhidin intiqam yolu “məndən başqa heç kimin yaşamaq haqqı yoxdur” deyən təfəkkürün süqutu uğrunda çalışmaqdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərdəbil vilayətində Vəliyyi-fəqihin nümayəndəsi və Ərdəbilin Cümə imamı Ayətullah Seyid Həsən Amili, İRNA-ya müsahibəsində rəhbərimizin fikir, düşüncə və əqidə şəhidi olduğunu vurğulayaraq bildirib: «O, “Həyat əqidə və cihaddır” prinsipinə inanırdı. Bu böyük rəhbər müasir dövrün şeytani və fironçu qüdrətinin – küfrün, zülmün, həddi aşmağın, təcavüzün, qəsbkarlığın, oğurluğun, istibdadın, qan tökülməsinin və bəşəriyyətə dəccalvari baxışın təcəssümünün qarşısında dayanmasaydı, şübhəsiz ki, şəhid olmazdı.»
O əlavə edib: «O, ilahi və qəhrəmanlıq ruhlu bir təfəkkürün şəhididir. Onun söylədikləri şəxsi fikirlər deyildi. Buna görə də bir şəxsin öldürülməsi ilə onun intiqamı alınmır. Necə ki, Hüseyn ibn Əlinin intiqamı Yezid ibn Müaviyənin öldürülməsi ilə alınmırdı. İmam Hüseyn (ə) Yezidin özü ilə deyil, onun təfəkkürü ilə mübarizə aparırdı və məhv edilməli olan da Yezidin təfəkkürü idi. Müqəddəs bir təfəkkürün nümayəndəsi olan Rəhbərimizin intiqamı o zaman alınacaq ki, bəşəriyyəti zalımcasına öz mənafelərinə qurban verən, öz hakimiyyətini insanların sındırılmış sümükləri və tapdalanmış ləyaqəti üzərində quran, yetimin göz yaşının mənasını bilməyən küfr düşüncəsi aradan qalxsın.»
Ərdəbilin Cümə imamı bildirib: «Bu, anaların göz yaşının mənasını dərk etməyən bir təfəkkürdür. Onun intiqamı o zaman alınacaq ki, belə müdrik bir insanın terrorunu nəinki caiz, hətta vacib hesab edən düşüncə tarix səhnəsindən silinsin.»
Ayətullah Amili vurğulayıb: «Əgər kimsə tarixdə misli-bərabəri olmayan bu şəxsiyyətin qanının intiqamını almaq istəyirsə, mütləq diqqət etməlidir ki, intiqam yolu - məndən başqa heç kimin yaşamaq haqqı yoxdur, qərar vermək haqqı yoxdur, seçim haqqı yoxdur, müdafiə haqqı yoxdur, ləyaqət və ağalıq haqqı yoxdur - deyən təfəkkürün süqutu uğrunda çalışmaqdır. İntiqam, insanlara faktiki olaraq “azadlıq, istiqlaliyyət, milli suverenlik, öz müqəddəratını təyin etmək hüququ, demokratiya, azadlıq və digər dəyərlərlə vidalaşın” deyən təfəkkürün süqutu ilə alınacaq.»
Ayətullah Amili vurğulayıb: Bu təfəkkür yalnız öz anlayışını legitim sayır və heç kimin onun sözünün üzərinə söz deməsinə haqq vermir. Necə ki, Firon deyirdi: «Mən sizə yalnız doğru yolu göstərirəm.» Zalım hakimlər də fəxrlə deyirlər: «Doğru dedin, ey ağamız!» və əməli olaraq bu məşhur ərəb məsəlini təkrarlayırlar: «Hizam xan nə deyirsə, ona inanın, çünki doğru söz Hizamın dediyidir.»
Ayətullah Amili əlavə edib: «Bugünkü dünya belə üfunətli bir təfəkkürlə üz-üzədir. Bizim şəhid Rəhbərimiz müasir qaranlıq dünyada bu murdar təfəkkürün qarşısında dayanan yeganə şəxs idi. Buna görə də onun intiqamını almaq üçün bir şəxsi deyil, məhz bu murdar təfəkkürü məhv etməliyik.»
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