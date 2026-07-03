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Livanın cənubunda 3 İsrail əsgəri yaralanıb

3 iyul 2026 - 09:34
Xəbər kodu: 1834690
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Livanın cənubunda 3 İsrail əsgəri yaralanıb

İsrail mediası Livanın cənubunda müqavimət döyüşçülərinin atəşi nəticəsində üç işğalçı əsgərin yaralandığını təsdiqləyib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Mayadeen Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, İsrail Ordusu Radiosu Livanın cənubundakı Bint Cbeil ərazisində baş verən atışma nəticəsində üç işğalçı əsgərin yaralandığını təsdiqləyib.

Bu İsrail mediasının məlumatına görə, silahlı şəxs Bint Cbeildə bir binaya girən işğalçı ordunun 679-cu briqadasının bölməsinə atəş açıb və nəticədə üç əsgər yaralanıb.

Bu xəbər İsrail rejiminin Livandakı təcavüzkar hərəkətləri və atəşkəs pozuntuları davam edərkən yayılıb.

Atəşkəs pozuntularının son hallarında Livan mənbələri ölkənin cənubundakı Sidiqin kəndinə İsrailin iki hava hücumunda iki nəfərin şəhid olduğunu açıqlayıb.

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