Video | Şəhid İmam Xamenei Həzrətlərinin Övladları Tehran Mosalla Məscidində Ataları ilə Vida Mərasimində
5 iyul 2026 - 13:51
Xəbər kodu: 1835850
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Şəhid Liderinin oğlan övladları Tehranda, Mosalla Məscidində ataları ilə keçirilən vida mərasimində iştirak ediblər. Bu, 40 günlük müharibənin başlanğıcından bəri ilk dəfədir ki, İslam İnqilabının Şəhid Liderinin uşaqları ictimaiyyət qarşısına çıxırlar.
Sizin rəyiniz