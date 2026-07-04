Val Strit Jurnal: İranın Ali Liderinin dəfn mərasimi Amerikaya qarşı müxalifətçiliyin simvoludur – Şəkil
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Val Strit Jurnal bu günkü nəşrində yazıb: İranın ali liderinin dəfn mərasimi Amerikaya qarşı müxalifətçiliyin simvoludur; bu dəfn mərasimi artıq ümummilli yas mərasimi çərçivəsindən çıxaraq, siyasi bir mesaja çevrilib; İranın Amerika təzyiqinə qarşı müqavimətini nümayiş etdirən liderin və onun Qərbi Asiyada təsirli olan siyasi irsinin xatirəsini yad etməyə çalışdığı bir mesajdır.
4 iyul 2026 - 20:32
Xəbər kodu: 1835487
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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