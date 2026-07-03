General Məhəmməd Əkrəminiya: İmam Xameneinin dəfn mərasiminin asayişi üçün dəniz nəzarəti artan intensivliklə davam edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Ordusunun sözçüsü briqada generalı Məhəmməd Əkrəminiya müsahibəsində şəhid liderin və İran xalqının liderinin dəfn mərasimi üçün ordunun gördüyü hazırlıqlara toxunaraq dedi:
Biz üç ümumi kateqoriyada xidmət göstərəcəyik, birinci hissə sərhədlərin təhlükəsizliyinin və ölkənin ərazi və sərhəd bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlıdır.
Sərhəd bölgələrindəki ordu bölmələri gücləndirilib və quru və dəniz sərhədlərinin təhlükəsizliyi gücləndirilib, ordu donanması və müdafiə qüvvələri tərəfindən dəniz nəzarəti də artan intensivliklə davam edir.
İslami İranının hava nəzarəti və hava patrul xidməti də gücləndirilib, Ordunun Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri də ölkənin hava trafikinə nəzarət etməklə məşğuldur və bu baxımdan lazımi koordinasiya təmin edilib və bu, ordunun daxili missiyasının bir hissəsidir.
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