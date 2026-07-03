Prezident: Rəhbərimizin qanlı yüksəlişi yolun sonu deyil, yeni bir fəsilin başlanğıcıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran prezidenti Məsud Pezeşkian, öz mesajında İran xalqının bütün təbəqələrini İslam İnqilabının şəhid rəhbəri Həzrət Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Xameneinin vida və dəfn mərasimində iştirak etməyə çağıraraq bildirib: o böyük Rəhbərin bütün ömrü boyu ucaldılması üçün mübarizə apardığı bayraq heç vaxt yerə düşməyəcək.
Mesajın bir hissəsində deyilir:
“Bu böyük Rəhbərin şəhadəti, hərçənd xalqımızın bütün təbəqələrinin, İslam ümmətinin və dünyanın bütün azad insanların qəlbində dərin kədər yaratdı, lakin bir danılmaz həqiqəti üzə çıxardı ki, bu sistemin möhkəm təməli böyük bir xalqın imanına, ideallarına və iradəsinə söykənir. Bu qanlı yüksəliş yolun sonu deyil, əksinə, hər zaman ən çətin sınaqlardan daha birlik, daha möhkəm və daha ümidli çıxan bir xalqın həmrəyliyi, müqaviməti və inkişafı üçün yeni bir fəsilin başlanğıcıdır.
Əminəm ki, böyük İran xalqı bu tarixi vida mərasimində qəlbləri kədər, iradələri isə ümidlə dolu bir daha sübut edəcək ki, o böyük Rəhbərin ömrü boyu ucaldılması üçün mübarizə apardığı bayraq heç vaxt yerə düşməyəcək. Bu, Uca Allahın vədinin həyata keçməsidir:
"Biz o torpaqlarda əzilənlərə lütf edərək, onları rəhbərlər və varislər etmək istəyirdik." (Qəsəs 5)
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