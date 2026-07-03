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Video | Şəhid İmam Xamenei Həzrətlərinin İlk Vəsiyyəti

3 iyul 2026 - 08:34
Xəbər kodu: 1834670
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Video | Şəhid İmam Xamenei Həzrətlərinin İlk Vəsiyyəti

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Sənədləri Mərkəzinin şifahi tarix xəzinəsində qeydə alınmış xatirələrində Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Şəhid Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei 1960-1970-cı illərdə İslam İnqilabının mübarizələri zamanı yazılmış ilk vəsiyyətnaməsini oxudu. Bu vəsiyyətnamə ilk dəfə İslam İnqilabı Sənədləri Mərkəzində Xorasanın Xomeyni adına sərgisinin açılış mərasimində səsləndirilərək dərc edildi.

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