Video | Şəhid İmam Xamenei Həzrətlərinin İlk Vəsiyyəti

3 iyul 2026 - 08:34
Xəbər kodu: 1834670
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Sənədləri Mərkəzinin şifahi tarix xəzinəsində qeydə alınmış xatirələrində Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Şəhid Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei 1960-1970-cı illərdə İslam İnqilabının mübarizələri zamanı yazılmış ilk vəsiyyətnaməsini oxudu. Bu vəsiyyətnamə ilk dəfə İslam İnqilabı Sənədləri Mərkəzində Xorasanın Xomeyni adına sərgisinin açılış mərasimində səsləndirilərək dərc edildi.
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