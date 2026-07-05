“İmam Xamenei, Müqavimətin Ölümsüzlüyü” adlı Konfransı \ Fotoreportaj

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Prezident Məsud Pezeşkian, dünyanın müxtəlif ölkələrindən Tehrana Şəhid İmam Xamene həzrətləri ilə Vida mərasimində iştirak etmək üçün təşrif gətirmiş rəsmilərin və səfirlərin, İslam dünyasının şəxsiyyətləri və mütəfəkkirlərinin, eləcə də Müqavimət Cəbhəsinin liderləri ilə Tehranın Zirvə Zalında Müqavimət Şəhidlərinin İmamının görkəmli şəxsiyyətini anmaq üçün keçirilən "İmam Xamenei; Müqavimətin Ölümsüzlüyü" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib və qonaqları qəbul edib.
5 iyul 2026 - 14:37
Xəbər kodu: 1835864
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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