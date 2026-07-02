İranın Cenevrədəki səfiri ABŞ və sionist rejimi cinayətlərini işıqlandıranlara təşəkkür edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Cenevrədəki Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sessiyasında video mesajlar təqdim edərək ABŞ və Sionistlərin İran torpağına hücumlarının insani ölçülərini danışan şahidlərə və çıxış edənlərə minnətdarlığını bildirdi.
Volleybol məşqçisi və Lamird hadisəsinin şahidi Rəhimə Şəhabinin, şəhid şagird Benyamin Canqunun anası Leyla Qavidelin və Minabdakı "Şəcərə Təyyibə" məktəbinə hücumdan sağ çıxan Fatimə Zəhra Şeyxabadinin qatıldığı virtual görüşdə Əli Bəhreyni qurbanların səsini qlobal səviyyədə əks etdirmək səylərinə görə minnətdarlığını bildirdi.
O, İran xalqına qarşı zülmü danışmaq və qurbanlar üçün ədalətin təmin edilməsinin beynəlxalq forumlarda davam etdirilməli olan davamlı bir məsuliyyət olduğunu vurğuladı.
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