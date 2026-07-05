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Tehranın Mosəlla Məscidində İslam İnqilabının Şəhid lideri İmam Xameneinin mübarək cənazəsinə namaz qılındı \ Foto

5 iyul 2026 - 14:17
Xəbər kodu: 1835861
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Tehranın Mosəlla Məscidində İslam İnqilabının Şəhid lideri İmam Xameneinin mübarək cənazəsinə namaz qılındı \ Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhid inqilab liderinin cənazəsi üzərinə cənazə namazı bu gün, bazar günü səhər 05.07.2026-cı ildə Tehran İmam Xomeyni adına Mosəlla Məscidində Ayətullah Cəfər Sobhaninin imamlığı ilə ölkə rəsmilərinin, sistem məsullarının və əhalinin müxtəlif təbəqələrinin neçə milyonluq iştirakı ilə keçirildi.

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران

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