Tehranın Mosəlla Məscidində İslam İnqilabının Şəhid lideri İmam Xameneinin mübarək cənazəsinə namaz qılındı \ Foto
5 iyul 2026 - 14:17
Xəbər kodu: 1835861
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhid inqilab liderinin cənazəsi üzərinə cənazə namazı bu gün, bazar günü səhər 05.07.2026-cı ildə Tehran İmam Xomeyni adına Mosəlla Məscidində Ayətullah Cəfər Sobhaninin imamlığı ilə ölkə rəsmilərinin, sistem məsullarının və əhalinin müxtəlif təbəqələrinin neçə milyonluq iştirakı ilə keçirildi.
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