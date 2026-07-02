Generalı Seyid Məcid: İranın raket və PUA gücü müzakirə mövzusu deyil

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin rəhbəri yazıb: İran İslam Respublikasının müdafiə, raket və PUA gücü milli təhlükəsizliyin qırmızı xəttidir və müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq.
Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək naziri vəzifəsini icra edən briqada generalı Seyid Məcid İbnur-riza kiberməkandakı hesabında yazıb: Parlamentin İqtisadi Komissiyasının hörmətli üzvləri ilə görüşdə Ramazan müharibəsinin miqyasını, nailiyyətlərini və xüsusiyyətlərini izah edərkən vurğuladım ki, İran İslam Respublikasının müdafiə, raket və PUA gücü milli təhlükəsizliyin qırmızı xəttidir və müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq.
O, həmçinin vurğulayıb: Bu imkanlar yerli potensiala əsaslanaraq inkişaf etdiriləcək.
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