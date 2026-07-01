İmam Musa Kazım (ə) məktəbində ağılın Quranla və Vilayətlə əlaqələndirilməsinin zəruriliyi / Video

1 iyul 2026 - 10:06
Xəbər kodu: 1833942
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Musa Kazım (ə) nurani bir rəvayətdə ağılı haqqı batildən ayırmaq üçün Allahın daxili sübutu kimi təqdim edir; lakin bununla yanaşı, o, peyğəmbərləri, məsum imamları (ə) və Quranı insan ağlına rəhbər və tamamlayıcı hesab edir. Bu baxışa əsasən, vəhy və Əhli-beytin (ə) təlimlərinə söykənmədən birbaşa ağıla güvənmək insanı səhvə və dünyatələbliyə sürükləyir; çünki ağıl təkbaşına hər şeyi ayırd etmək üçün tam meyar deyil. Əslində həqiqətə gedən yolu işıqlandıran Quran və Əhli-beytin (ə) təlimləridir.
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