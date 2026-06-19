Məhərrəm ayının dördüncü gecəsi - Hürr ibn Yezid; Hüseyninin mərhəmət və hidayətinin genişliyinin təzahürü
19 iyun 2026 - 14:08
Xəbər kodu: 1829092
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hürr ibn Yezid Riyahinin hekayəsi Aşura məktəbində xoş aqibətliyin və sonluğun ən parlaq nümunələrindən biridir. Rəvayət olunur ki, o, İmam Hüseynlə (ə) qarşılaşmaq üçün Kərbəlaya gedərkən qeybi bir səda ona Cənnət müjdəsini verir. Hürr təəccüblə deyir: "Mən Fatimənin (ə) oğlu ilə döyüşəcəyəm, necə Cənnət əhli olacağam?" Lakin onun nəzakəti, bəsirəti və vaxtında həqiqətə qayıtması nəhayət onun adını Şəhidlər Ağasının (ə) əbədi yoldaşları arasında qeyd etdi və İmam Hüseynin (ə) xeyirxahlıq və hidayət dairəsinin insanın ömrünün son anlarına qədər geniş olduğunu göstərdi.
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