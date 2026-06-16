Qəribabadi: Şəhid liderin yolunu eyni möhkəmlik və rasionallıqla davam etdirəcəyik

İİR Xarici İşlər nazirinin Beynəlxalq və Hüquqi İşlər üzrə müavini: Bu gün İnqilabın Ali Liderinin rəhbərliyi sayəsində şəhid liderin yolu eyni iman, möhkəmlik, rasionallıq və etibarlılıqla davam edir. Şəhid İmamın boşluğu ağırdır, amma qaldırdığı bayraq heç vaxt yerdə qalmayacaq.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İİR Xarici İşlər nazirinin Beynəlxalq və Hüquqi İşlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi bu gün (çərşənbə axşamı, 16 iyun) X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb: Bu ilki Məhərrəm ayına ötən illərin Məhərrəm ayları bizə Həzrət Əbu Abdullah Əl-Hüseynin (əleyhis-salam) matəm məclisində görüşmək və özümüzü çətin günlərdə iman, müdriklik və tədbirlilik, ürəklərdə ata rahatlığı ilə yaşadan müdrik liderə etibar etmək imkanı verildiyi anlarda başlayırıq.
Lakin bu il Məhərrəm ayının ürəklərdə başqa bir yarası var. Necə ola bilər ki, bu günləri keçirib şəhid imam, həzrət Ayətullah Əli Xameneinin buraxdığı boşluğu hiss etməyəsən? Necə ola bilər ki, İmam Hüseyn (ə) üçün yas tutub o sarsılmaz qaməti, o dərin baxışı, o mənalı sükutu və qəlbləri səbir, ləyaqət, müqavimət və rasionallığa çağıran o sakit varlığı xatırlamasın? O getdi, amma onun açdığı yol həmişəkindən daha canlıdır; İmam Hüseyn (ə) yolu, müstəqillik yolu, ləyaqət yolu, zülmə qarşı müqavimət yolu və millətin ləyaqətini qorumaq yolu.
Bu gün İnqilabın Ali Liderinin rəhbərliyi sayəsində bu yol eyni iman, eyni möhkəmlik, eyni rasionallıq və eyni etibarlılıqla davam edir. Şəhid imamın buraxdığı boşluq ağırdır, amma qaldırdığı bayraq heç vaxt yerdə qalmayacaq. Bu ilki Məhərrəm ayında göz yaşlarımız həsrət göz yaşlarıdır və İmam Hüseyn (ə), şəhid İmam və bu gün bu əmanətin ağır yükünü müdriklik, cəsarət və tədbirlə öz üzərinə götürən əziz rəhbərlə yeni bir əhddir.
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