İran İslam Respublikası: Fələstini dəstəkləməyə davam edəcəyik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün müşaviri Əli Səfəri Fələstin xəbər agentliyi "Səfa"ya verdiyi müsahibədə Tehranın raket proqramı və bölgədəki müttəfiqlərinə dəstəyin müzakirə mövzusu olmadığını bildirərək, İranın Fələstini dəstəkləməyə davam edəcəyini vurğulayıb.
Səfəri deyib: İsrail rejiminin Livanın cənubundakı müharibəsinin hər hansı bir davamı razılaşmanın pozulması hesab olunur və bu cür pozuntular danışıqlar prosesinə təsir göstərə bilər və İran hər hansı bir pozuntuya cavab vermək hüququnu özündə saxlayır.
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