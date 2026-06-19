İİR Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası: Hörmüz boğazından keçid üçün müraciət edənlər 60 gün ərzində ödəniş etməyəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının cümə axşamı gecəsi, 18 iyun 2026- və il tarixində yaydığı mətndə deyilir:
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
İslamabad anlaşma memorandumu əsasında 60 gün müddətinə keçid üçün müraciət edənlərdən heç bir ödəniş alınmayacaq və bu xərclər İran İslam Respublikası hökuməti tərəfindən təmin ediləcəkdir.
Buna əsasən, Fars körfəzi su yolunun idarəsinə tapşırılıb ki, razılaşmanın icrası məqsədilə müraciətləri sürətli və prioritet şəkildə araşdırsın və cavablandırsın.
Mövcud xüsusi şərait və keçid marşrutunda bəzi təhlükəsizlik risklərinin mövcudluğu nəzərə alınaraq, həmçinin dəniz insidentlərinin qarşısının alınması və təhlükəsiz keçidin təmin olunması məqsədilə gəmilərin yalnız onlara bildirilmiş marşrut və vaxt çərçivəsində hərəkət etməsi tələb olunur. Bu, mərhələli şəkildə keçid imkanlarının artırılması üçün nəzərdə tutulur.
Hörmüz boğazından keçidin icra mexanizmi və texniki detalları Fars körfəzi su yolunun idarəsi tərəfindən elan ediləcək.
Digər məsələlər, o cümlədən mina təmizlənməsi üzrə tədbirlər İslamabad anlaşma memorandumu 5-ci bəndinə uyğun həyata keçiriləcək.
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