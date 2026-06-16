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Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibi: Təxminən 500 gəmi Hörmüz boğazını tərk etmək üçün gözləyir

16 iyun 2026 - 17:54
Xəbər kodu: 1828058
Source: IRNA
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibi: Təxminən 500 gəmi Hörmüz boğazını tərk etmək üçün gözləyir

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibi: Təxminən 500 gəmi Hörmüz boğazını tərk etmək üçün gözləyir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibi bu gəmilərin təhlükəsiz şəkildə çıxışına icazə verilməsinə çağırış edib.

Arsenio Dominqes bildirib: Hörmüz boğazı mümkün qədər tez dəniz minalarından təmizlənməlidir. Biz beynəlxalq tərəflərlə gəmilərin Hörmüz boğazından təxliyəsi və çıxarılması planları ilə bağlı əməkdaşlıq edir və məsləhətləşmələr aparırıq.

O, daha sonra vurğulayıb: Əmin olmalıyıq ki, Hörmüz boğazında hərəkət və gəmiçiliyi heç bir təhlükə təhdid etmir.

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