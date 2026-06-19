Məsud Pezeşkiyan və Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı olub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran və Pakistan liderləri arasında telefon danışığı olub.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Dk. Məsud Pezeşkian bildirib: Pakistanın müharibənin başa çatmasına dair razılaşmanın əldə olunması istiqamətində göstərdiyi səylər İran xalqının yaddaşında qalacaq. Öz növbəsində Pakistan İslam Respublikasının Baş Naziri Şahbaz Şərif də bildirib: İran xalqının məsul şəxslərinin və xalqının səbir, dözümlülük və rasional və planlı yanaşmaya əsaslanan mövqeyi təqdirəlayiqdir.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Pakistan hökumətinin vasitəçilik prosesinin inkişaf etdirilməsində və ilkin razılaşmanın əldə olunmasında göstərdiyi səmimi səylər və konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirdi və tərəflər Tehran və İslamabad arasında sülhün, təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və strateji münasibətlərin inkişafı üçün əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğuladılar.
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