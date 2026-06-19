Netanyahu Livanda işğal etdiyi ərazilərin saxlanılmasını tələb edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qaniçən sionist rejimin baş naziri etiraf edib ki, bu rejim daha çox çətinliklərlə üz-üzədir və bu, təhlükəsizlik maraqları ilə bağlı əlaqələrdə və bu rejimin amerikalı dostları ilə münasibətlərin qorunmasında vahidliyin olmasını tələb edir.
O həmçinin əlavə edib: Biz şimalın (işğal olunmuş Fələstinin şimalı) təhlükəsizliyini geri qaytarırıq. Bu məsələ bunu tələb edir ki, Livanda təhlükəsizlik zonası saxlanılsın və oradan geri çəkilməyək.
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