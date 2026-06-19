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Netanyahu Livanda işğal etdiyi ərazilərin saxlanılmasını tələb edib

19 iyun 2026 - 12:57
Xəbər kodu: 1829069
Source: IRNA
Netanyahu Livanda işğal etdiyi ərazilərin saxlanılmasını tələb edib

Netanyahu Livanda işğal etdiyi ərazilərin saxlanılmasını tələb edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qaniçən sionist rejimin baş naziri etiraf edib ki, bu rejim daha çox çətinliklərlə üz-üzədir və bu, təhlükəsizlik maraqları ilə bağlı əlaqələrdə və bu rejimin amerikalı dostları ilə münasibətlərin qorunmasında vahidliyin olmasını tələb edir.

O həmçinin əlavə edib: Biz şimalın (işğal olunmuş Fələstinin şimalı) təhlükəsizliyini geri qaytarırıq. Bu məsələ bunu tələb edir ki, Livanda təhlükəsizlik zonası saxlanılsın və oradan geri çəkilməyək.

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