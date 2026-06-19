Tramp İranla anlaşmanın tənqidçilərini təhqir etdi: Ya paxıldırlar, ya da axmaq!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Donald Tramp cümə axşamı özünün “Truth Social” sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajda İranla bağlı siyasətinə dair tənqidlərə reaksiya verib.
Tramp bu mesajında İran İslam Respublikasına qarşı kifayət qədər sərt davranmadığını düşünən tənqidçilərə hücum edib.
ABŞ Prezidenti yazıb: Mənim İrana qarşı kifayət qədər sərt olmadığımı düşünən bu axmaqlar, fond bazarının yeni tarixi rekord vurduğu və neft qiymətlərinin düşməkdə olduğu bir vaxtda ya paxıldırlar, ya pis insanlardır, ya da axmaqdırlar.
Tramp daha sonra bu mesajında bir daha özünün MAGA adlı seçki şüarını təkrarlayaraq yazıb: Amerikanı yenidən möhtəşəm edək.
Bu açıqlamalar İran və ABŞ arasında son əldə olunmuş anlaşmaya və onun qlobal bazarlar, eləcə də regional təhlükəsizlik üçün nəticələrinə dair reaksiyaların davam etdiyi bir vaxtda səsləndirilib.
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