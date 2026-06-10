İran İslam Ordusu ABŞ-ın Bəhreyndəki bazalarına dron hücumları etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının İslam Ordusu 10 iyun 2026-cı il, çərşənbə günü səhər ABŞ terrorçu ordunun İranın cənub bölgə sakinlərinə qarşı təhdid və şər əməliyyatlarını təkrarladığına görə ABŞ-ın bölgədəki bazalarına hücum edib.
İran İslam Respublikasının Ordusu və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu düşmənin hücumlarına cavab olaraq ABŞ-ın yerləşdiyi Beşinci Donanmasını, Amerika bazalarını və radar sistemlərini dron hücumları dalğası ilə darmadağın edib.
Sizin rəyiniz