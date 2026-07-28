İlamda Ərbəin zəvvarlarına gecə-gündüz xidmət göstərilir \ Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərbəin ziyarətinin başlaması və ölkənin qərb sərhədlərindən zəvvar axınının artması ilə müqəddəs ziyarətgahlara aparan ən vacib yollardan biri olan İlam əyaləti minlərlə yerli və xarici zəvvarı qəbul edir. Bu baxımdan, Əmirəl-Möminin (ə) aşiqlərinin mokəbi İslam İnqilabının Müstəzəflər Fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 16 ilyu 2026 traixdən etibarən Ərbəin zəvvarlarına qalmağa yer, iaşə, səhiyyə, tibbi, bankçılıq, mədəni və dini proqramlar daxil olmaqla 24 saat ərzində xidmət göstərir.
28 iyul 2026 - 11:47
Xəbər kodu: 1846122
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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