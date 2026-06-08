İİR Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının katibi: "Vur və qaç" dövrü sona yetdi; İranın geniş cavabı yaxındır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının Rəyasət Heyətinin katibi ABŞ ilə sionist rejimi arasında vur və qaç dövrünün başa çatdığını vurğulayaraq dedi: İranın geniş cavabı yaxınlaşır.
Behnam Səidi dedi: 40 günlük müharibə başlayanda müqavimət cəbhəsi, xüsusən də Livan, sionist rejimi və ABŞ-yə qarşı İran İslam Respublikasının yanında idi. Atəşkəsdən sonra İranın vurğuladığı məsələlərdən biri də atəşkəsin yaradılması və Livan da daxil olmaqla bütün cəbhələrdə müharibəyə son qoyulması idi. Biz bu məsələni dəfələrlə o dövrdə vasitəçi rolunu oynayan Pakistan ordusunun komandanına bildirmişdik və biz də bunun tərəfdarı idik.
O əlavə etdi: Bu proses bir müddət dayandı, lakin sionist rejimi Beyrutda və digər ərazilərdə fəaliyyətini bərpa etdi. Demək olar ki, bu rejim atəşkəsi dəfələrlə pozub və biz həmçinin ABŞ və sionist rejimin başlatdığı müharibədən sonra Livanın 3400-dən çox şəhid verdiyinin şahidi olduq.
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