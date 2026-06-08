Video \ SEPAH növbəti hücumunda Hayfa neft-kimya sənayesini darmadağın etdi

8 iyun 2026 - 19:23
Xəbər kodu: 1824469
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu-SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələri bir neçə saat əvvəl sionist rejiminin İranın neft-kimya sənayesindən birinə etdiyi hücumuna cavab olaraq raket hücumunu həyata keçirdiyini açıqladı. İİKK həmçinin xəbərdarlıq etdi ki, mülki hədəflərə qarşı hücum etməklə və neft sənayesini hədəf almaqla sionist düşmən "bölgədəki bütün enerji hədəflərini əhatə edəcək təhlükəli bir oyuna başlayıb". Sionistlərin qlobal iqtisadiyyat üçün başlatdığı bu təhlükəli oyunun nəticələri əsas yanğın törədən ABŞ-ın üzərinə düşür.
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