Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahının komandir müavini dedi: Yaradıcı şəkildə ortaya qoyulmuş və mənim ənənəvi taktika və texnika adlandırdığım bir çox taktika və texnikanın düşməndən gizli qalması lazımdır ki, onlar bu taktika və texnikalara nail olmaq üçün bədəl ödəməlidirlər.
Briqada generalı Kiyumərs Heydəri, Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahının əsas missiyasının döyüş meydanını və əməliyyat səhnələrini planlaşdırmaq və strateji cəhətdən istiqamətləndirmək olduğunu bildirərək vurğuladı: Təbii ki, hər müharibədən və hər əməliyyatdan əvvəl ölkəmizin silahlı qüvvələri özlərini qələbə ilə döyüş meydanına gətirməlidirlər və demək olar ki, bu hazırlıq üçün ən yaxşı meydan təlimdir.
O əlavə etdi: “Bu gün ölkəmizin silahlı qüvvələrində, 12 günlük müharibədən sonra, hazırlığımızı və imkanlarımızı artırmaq üçün bir an belə tərəddüd etmədik. Bu gün, bu yaxınlarda keçirilən təlimin şahidi olduğumuz güclü İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrində bu təlimin bir neçə unikal xüsusiyyətini böyük millətimizin diqqətinə çatdırmaq lazımdır.”
Əmir Heydəri dedi: “Bu təlimdə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrində və Müdafiə Nazirliyindəki əməkdaşlarımın yaradıcı zehnləri və bacarıqlı əlləri tərəfindən tamamilə istehsal olunmuş və tamamlanmış silahların şahidi olduq, yəni onlar öz ayaqları üzərində dayana bildilər. Müşahidə etdiklərimiz yerli istehsal idi.”
Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahının komandir müavini: Düşmənlər taktikalarımızı anlamaq üçün bədəl ödəməlidirlər
Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahının komandir müavini bütün nəcib millətimizin bu təlimin bütün hissələrini görə bilməsini arzuladığını qeyd edərək vurğuladı: “Təbii ki, yaradıcı şəkildə ortaya çıxan və mənim ənənəvi taktika və üsullar adlandırdığım bir çox taktika və üsulların düşməndən gizli qalması lazımdır ki, onlar bu taktika və üsullara nail olmaq üçün bədəl ödəməli olsunlar.”
Sizin rəyiniz