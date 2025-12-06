İmam Xameneinin Baxışında Xalqın Hüquqları və Qanuni Azadlıqlar Mövzusunda Konfrans

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRİB Beynəlxalq Konfrans Mərkəzində İran İslam Respublikasının Konstitusiya Günü ilə eyni vaxtda Həzrət Ayətullah Xameneinin baxışında Xalqın Hüquqları və Qanuni Azadlıqlar Mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, keçirilib.
Konfransda Nəzarətçilər Şurasının hüquqşünasları və vəkilləri, yerli və xarici ekspert və mütəfəkkirlər kimi bir qrup rəsmi və şəxsiyyət iştirak edirdi. Konfransda Prezident Məsud Pezeşkian da çıxış edib.
Nəzarət Şurasının hüquqşünaslarının üzvü Ayətullah Müdərrisi Yəzdi, konfransın sədri və hüquqşünas, Nəzarət Şurasının Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri Abbas Əli Kəndxudayi və Mədəni İnqilab Ali Şurasının katibi Höccətülislam Xosrovpənah da çıxış etdilər.
Sizin rəyiniz