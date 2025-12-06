Sionist rejimin kiberhücumlar və sızma ilə bağlı narahatlığı; smartfonlardan avtomobillərə qədər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livan qəzeti Əl-Əxbar, yüksək vəzifəli hərbi rəsmilər və komandirlər tərəfindən istifadə edilən mobil telefon sistemlərinə və nəqliyyat vasitələrinə sızma yolu ilə həssas təhlükəsizlik və hərbi məlumatların sızması ilə bağlı sionist rejimin təhlükəsizlik narahatlıqlarına toxunaraq, İsrailin təhlükəsizlik və hərbi rəsmilər tərəfindən yeni texnologiyaların istifadəsini məhdudlaşdırmaq və izləməkdən başqa çarəsi olmadığını yazıb.
2023-cü ilin oktyabr ayında Əl-Əqsa Tufanı əməliyyatı İsrail üçün əhəmiyyətli təhlükəsizlik təsirləri göstərməyə davam edir. Bu təsirlərin son əlaməti, ivrit dilli mediasının məlumatına görə, dekabr ayından başlayaraq bütün hərbi fəaliyyətlərdə yüksək vəzifəli İsrail ordusu zabitlərinin Android əsaslı mobil telefonlardan istifadəsini qadağan edəcək və iPhone-lardan istifadəni tələb edəcək yeni bir təhlükəsizlik əmridir.
Sizin rəyiniz