Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri qoynunda yerləşən qədim Deyləmin Ramsər Muzey Kompleksi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri qoynunda yerləşən qədim Deyləmin Mazəndaran Diyarının Ramsər şəhəri bir sıra təbii mənzərələri ilə yanaşı tarixi abidə və görməli yerlərlə də zəngindir. Ramsər Muzey Kompleksi hazırda Mərmər Sarayı muzeyi, İran fil dişi üzrə ixtisaslaşmış muzey, Ovçuluq muzeyi, Köhnə Hamam muzeyi, Tarixi Əşyalar muzeyi, muzey sərgi zalları və botanika bağ-muzeyindən ibarətdir. Bu bölmələr müxtəlif sahələr üzrə tarixi əşyaların və artefaktların sənədli şəkildə nümayişi məqsədilə yaradılıb. Ramsər Muzey Kompleksi ölkənin şimal bölgəsinin seçilən mədəniyyət məkanlarından biri hesab olunur və Mərmər Sarayının əsas elementi üzərində fəaliyyət göstərir. Bu kompleks Ramsərin rəsmi turizm məkanlarından biri kimi 2000-ci ildən fəaliyyətə başlayıb və sonrakı illərdə ona müxtəlif bölmələr əlavə edilib. Əvvəllər rəsmi-qəbul funksiyası daşıyan Mərmər Sarayı bu gün ümumi muzey kimi ziyarətçilərin istifadəsinə açıqdır. Binanın əşyaları, mebelləri və daxili strukturu keçmiş dövrlərin mədəni dəyişikliklərini və həyat tərzini əks etdirir. Bu fotoreportajda binanın memarlıq detalları, əşyalar və daxili elementlər sənədləşdirilərək təqdim olunub; eksponatların qorunma vəziyyətindən tutmuş zamanla aparılmış dəyişikliklərə qədər bütün məqamlar göstərilir.
7 dekabr 2025 - 18:21
Xəbər kodu: 1758860
Source: IRNA
