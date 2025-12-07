Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “National Interest” yazır ki, ABŞ-nin Livanla bağlı siyasəti təkcə qeyri-səmərəli deyil, həm də ciddi şəkildə zərərverici xarakter alıb. Çünki Vaşinqton sabitliyə əsaslanan istənilən həll yoluna qarşı çıxdığı üçün faktiki olaraq mövcud qeyri-sabit vəziyyətin davam etməsinə kömək edir. Bu isə nəticə etibarilə ABŞ-nin strategiyasını tam iflasa aparır.
Mərkəzin amerikalı analitiki Aleksandr Lenqluis hesab edir ki, Livandakı durum Vaşinqton və İsrailin “güc vasitəsilə sülh” yanaşmasının açıq nümunəsidir. Bu yanaşma — yəni qısamüddətli taktiki üstünlüklər əldə etmək məqsədilə düşmənlərə qarşı açıq təzyiq və hücum strategiyası — ciddi şəkildə yenilənmədən, Qərbi Asiya mövcud geosiyasi strukturunu dəyişmək gücündə deyil.
Hesabatda vurğulanır ki, ABŞ-nin siyasəti Livan hökuməti üçün ikili çətinlik yaradıb: bir tərəfdən Qərb və İsrailin Hizbullaha qarşı təzyiqi və daha sərt mövqe tələbi, digər tərəfdən isə daxili təzyiq və Hizbullahla onun müttəfiqlərinin Qərblə silahsızlaşdırma mövzusunda istənilən sıx əməkdaşlığa qarşı çıxması.
Sizin rəyiniz