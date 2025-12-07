İranın əzəli torpaqları olan Əbu Musa, Böyük Tunb və Kiçik Tunb adaları \ Bəqai bir daha xatırlatdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının bəyanatında əks olunan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin üç İran adası üzərində təkrarlanan ərazi iddiaları ilə bağlı suala cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü detyib: “Adalarla bağlı mövqeyimiz tamamilə aydındır. Tarixi, hüquqi və mövcud olanlar baxımından İran İslam Respublikasının Əbu Musa, Böyük Tunb və Kiçik Tunb adaları üzərində suverenliyinə şübhə və ya tərəddüd yoxdur.”
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi bu səhər (7 dekabr, bazar) keçirdiyi mətbuat konfransında son bir həftə ərzində xarici siyasət orqanının hərəkətlərinə toxunaraq dedi: “Son bir həftədə təkcə İran İslam Respublikası üçün deyil, həm də beynəlxalq birlik, qlobal cənub və beynəlxalq münasibətlərdə qanunun aliliyinə inanan bütün ölkələr üçün mühüm diplomatik inkişaflardan biri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş qətnamədir; Və bu, 4 dekabrın "Birtərəfli Məcburiyyət Tədbirləri ilə Mübarizə üzrə Beynəlxalq Gün" və ya birtərəfli sanksiyalar kimi təyin olunmasıdır.”
O, əlavə etdi: “Bu qətnamə bu ilin iyun ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qəbul edilib. İki gün əvvəl, 4 dekabrda, bu günü qeyd etmək üçün ilk iclas Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında keçirilib. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətin inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşı dominantlıq və məcburi üsullara, o cümlədən iqtisadi, bank və maliyyə sanksiyalarına əl atmaqla bağlı uzun müddətdir davam edən narahatlığının əlamətidir; bu tədbirlər yalnız hədəf əhalinin fundamental insan hüquqlarını pozmaqla yanaşı, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Buna görə də, hesab edirəm ki, bu məsələ ciddi şəkildə qaldırılmalı və bu barədə yazılmalıdır.”
XİN sözçüsü regiondakı mövcud proseslərə toxunaraq dedi: “Regionda biz hələ də Qəzza və İordan çayının qərb sahilindəki faciələrlə üzləşirik. Sionist rejimin cinayətləri davam edir. Atəşkəs elan edildikdən cəmi əlli gün ərzində təxminən 400 günahsız fələstinli həyatını itirib, mindən çox insan yaralanıb və biz sionist rejimin Qəzzada qalan hər şeyi məhv etdiyinin şahidi oluruq.”
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi BƏƏ-nin Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının bəyanatında əks olunan üç İran adası ilə bağlı təkrar ərazi iddiaları ilə bağlı suala cavab olaraq dedi: “Adalarla bağlı mövqeyimiz tamamilə aydındır. Tarixi, hüquqi və faktiki olaraq mövcud olanlar baxımından İran İslam Respublikasının Əbu Musa, Böyük Tunb və Kiçik Tunb adaları üzərində suverenliyinə şübhə və ya tərəddüd yoxdur. Bu, birinci məqamdır.
İkinci məqam odur ki, bu bəyanat əvvəllər BƏƏ və ya Körfəz Əməkdaşlıq Şurası tərəfindən müxtəlif bəyanatlarda irəli sürülən iddiaların təkrarıdır. Bu baxımdan, Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyinin bəyanatında da qeyd edildiyi kimi, bu iddialar keçmişin eyni təkrarlanan iddialarıdır və biz heç bir halda bu cür iddiaları qəbul etmirik.”
Bəqayi qeyd etdi: "Fars körfəzi ölkələrinə tövsiyəmiz, bölgədəki əsas gərginlik mənbəyi olan sionist rejimi öz çıxışlarında və mövqelərində dəstəkləməyəcək şəkildə hərəkət etməkdir."
Sionist rejimin İrana hücum etmək üçün ölkənin hava məkanından istifadə etməsi xəbərinin Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan Respublikasına səfəri zamanı müzakirə olunub-olunmayacağı ilə bağlı suala cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib: "Bizim İran İslam Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün pozulmasına qarşı heç bir dözümlülüyümüz yoxdur. Biz həmişə region ölkələrini və qonşularımızı sionist rejimin hava məkanından sui-istifadəsinə qarşı diqqətli olmaları barədə xəbərdar etmişik. Lakin hər hansı bir iddia irəli sürərkən biz yalnız sənədləşdirilmiş və əsaslandırılmış sənədlərə, dəlillərə və məlumatlara əsaslanan mövqe tuturuq. Müvafiq hərbi və təhlükəsizlik qurumları vasitəsilə daxil olan hər hansı bir iş, heç bir çatışmazlıq və qarşıdurma olmadan, hər hansı bir aidiyyəti olan ölkə qarşısında ciddi və şəffaf şəkildə qaldırılacaq".
