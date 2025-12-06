İsrail hakimiyyəti İranın kəşfiyyat nüfuzunun genişlənməsindən narahatdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İşğal olunmuş Fələstin ərazilərinin mərkəzində yerləşən Bat Yam şəhərinin meri Tsefika Barot təcili bəyanat yayaraq İsrail daxili təhlükəsizlik xidmətinin (Şabak) İranın kəşfiyyat nüfuzunun genişləndirilməsi səylərinin artdığını bildirdiyini açıqlayıb.
Məlumata görə, Şabak bu şəxslərin cazibədar maliyyə təklifləri və ya bağlamaların çatdırılması və ya məlumat toplamaq kimi sadə missiyalarla insanları cəlb etməyə çalışdıqlarını iddia edir.
Barot, şəhərin onlarla sakininin hazırda İran tərəfləri ilə real əlaqələri olduğunu açıqlayıb.
Bu açıq etiraf göstərir ki, İran işğal olunmuş Fələstin əraziləri daxilində yəhudilərlə birbaşa rabitə şəbəkəsi qura bilib və onları əməkdaşlığa cəlb edib; bu məsələ Təl-Əvivin təhlükəsizliyini ciddi şəkildə şübhə altına alıb.
