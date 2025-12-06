Britaniya Ali Məhkəməsi İranın kassasiya şikayətini qəbul edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Britaniya Ali Məhkəməsi İran Milli Neft Şirkətinin “Kressent” işi ilə bağlı təqdim etdiyi kassasiya şikayətini rəsmi şəkildə qeydə alaraq icraata götürüb. Bununla da Londonda Neft Sənayesi İşçiləri Təqaüd Fonduna məxsus yüksək dəyərə malik binanın müsadirəsinin qarşısının alınması üçün yeni bir imkan yaranıb.
Ali Məhkəmənin rəsmi internet səhifəsində yayımlanmış məlumata görə, iş “qanuni hüquq əsasında kassasiya şikayəti” kateqoriyasında qeydə alınıb.
Bu anlayış Britaniya hüquq sistemində həmin işlərə aid edilir ki, onların Ali Məhkəmədə kassasiya qaydasında araşdırılması üçün əvvəlcədən ayrıca icazə alınmasına ehtiyac olmur və yalnız qanunla müəyyən edilmiş şərtlər və vaxt məhdudiyyətləri çərçivəsində müraciət edilməsi kifayətdir.
Bu kontekstdə İran Milli Neft Şirkətinin sözügedən işlə bağlı kassasiya şikayəti də məhz bu mexanizm üzrə qəbul olunub və Ali Məhkəmə tərəfindən rəsmi şəkildə qeydiyyata alınıb.
