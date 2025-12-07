Londonda islamofobiya ilə bağlı keçirilən konfransın iştirakçıları müsəlmanlara qarşı nifrətin adi hal alması barədə xəbərdarlıq ediblər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Londonda keçirilən illik islamofobiya konfransının iştirakçıları son dövrlər müsəlmanlara qarşı nifrətin getdikcə “adi hal” kimi qəbul edilməyə başlandığını bildirərək, buna ciddi etirazlarını səsləndiriblər.
Onlar Qəzzada baş verən hadisələrə etiraz olaraq keçirilən aksiyaların əsassız şəkildə “ekstremizm” kimi qiymətləndirilməsinin ictimai fikrin təhlükəsizləşdirilməsinə və müsəlmanlarla həmrəylik nümayiş etdirən insanların susdurulmasına gətirib çıxardığını vurğulayıblar.
Konfransda həmçinin Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik siyasətləri, o cümlədən “Prevent” proqramı müzakirə olunub. İştirakçılar qeyd ediblər ki, bu proqram müsəlman icmalarına qarşı “struktur etimadsızlıq” yaradıb və bir çox tam qanuni dini və siyasi mövqelərin belə “potensial ekstremizm” kimi nəzarət altına alınmasına səbəb olur.
Bildirilib ki, bu yanaşma siyasi və mənəvi dialoqu təhlükəsizlik nəzarəti ilə əvəz edir və nəticədə müsəlmanların daha da kənarlaşdırılmasına şərait yaradır.
