Əsrarəngiz Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələrinin mərkəzində Neandertalların ayaq izləri aşkar edilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Caspian Hyrcanian mixed forests- Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri Allah Təalanın Azərbaycan respublikasının Talış Bölgəsindən tutmuş İran İslam Respublikasının Gilan, Ərdəbil, Mazandaran və Gülüstan əyalətlərinə bəxş etdiyi, zəngin təbiətə malik olan, dünyada misli olmayan qiymətli bir cəvahirdir...
Savadkuhun "Liben" mağarasının dərinliyində nəsli kəsilmiş ayı dişinin və daş alətlərin kəşfi Şimali İrandakı Neandertalların həyatına yeni bir pəncərə açıb. Bu yaxınlarda "birinci dərəcəli" milli abidə kimi qeydiyyata alınan mağara, Paleolit dövrünün sirlərini qorumaq üçün xüsusi maliyyələşdirmə tələb edir.
Savadkuh dağlıq ərazilərindəki "Esas" qoruğundakı sirli "Liben" mağarası təkcə bugünkü biomüxtəlifliyin xəzinəsini deyil, həm də qədim dövrlərdə heyvan və insan həyatının qiymətli sənədlərini özündə saxlayır.
Bu mağara, təxminən 250.000 illik tarixi olan nəsli kəsilmiş bir növ olan "mağara ayısı" və ya "Kudaru ayısı"nın dişinin kəşfinə əsaslanaraq birinci dərəcəli milli mağara kimi təsdiqlənib.
Tədqiqatçıların fikrincə, "Liben" Rusiya və Qafqazdan sonra bu tip ayıların qalıqlarının tapıldığı dünyada üçüncü yerdir.
Bu kəşfin əhəmiyyəti beynəlxalq arxeoloqları və paleontoloqları Savadkuha cəlb etdi. Savadkuh və Şimali Savadkuh Ətraf Mühitin Mühafizəsi İdarəsinin rəhbəri Məhəmməd Şukuhi çərşənbə axşamı jurnalistlərə verdiyi hesabatda daha maraqlı bir kəşfi elan edərək dedi: "Savadkuh Mədəniyyət və Tarix Tədqiqat Fondunun direktorunun və Almaniya Neandertalologiya İnstitutunun tədqiqatçılarının iştirakı ilə bu mağarada bir daş alət dəsti də aşkar edildi. Bu tapıntı Neandertalların bu ərazidə yaşaması ehtimalını gücləndirir."
O, əlavə etdi: "Ayı dişinin kəşfindən sonra, Paleolit dövrünə aid bu alətlərin kəşfi bu mağaranın birinci dərəcəli abidə kimi milli qeydiyyata alınmasının əsas səbəbi oldu. Neandertalların mövcudluğunu qəti şəkildə sübut etmək üçün tədqiqatlar davam edir."
Sizin rəyiniz