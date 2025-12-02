Səhənd 2025 Təliminin komandiri: İİKK terrorizmlə mübarizənin təhlükəsizlik memarıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandiri dedi: İİKK regionda terrorizmlə mübarizənin tanınmış təhlükəsizlik memarıdır və terrorçularla mübarizə aparmağa həmişə hazırdır.
Briqada generalı Vəli Mədəni çərşənbə axşamı Səhənd 2025 birgə antiterror təlimi üçün keçirilən mətbuat konfransında deyib: Bu təlim 2024-cü ilin sentyabr ayından bəri İİKK-nın missiyasına general-leytenant Şəhid Baqirinin əmri ilə daxil edilmiş və İİKK-nın baş komandanı general-leytenant Şəhid Həmədani tərəfindən İİKK Quru Qoşunları Komandanlığına təyin edilmişdir.
Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandiri dedi: Koordinasiya görüşləri keçirdikdən və təlim planını Özbəkistandakı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinə göndərdikdən sonra, 2025-ci ildə komitənin sədri və katibi koordinasiya üçün İrana səfər etdi.
Briqada generalı Mədəni Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinin gündəliyində illik antiterror təliminin olduğunu bildirib və sözünə davam edib: İran İslam Respublikası və İnqilab Keşikçiləri Korpusu bu təlimə ev sahibliyi edən dördüncü ölkə və silahlı qüvvədir.
O xatırladıb: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Komitəsinin üzv ölkələri Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Qırğızıstan, Çin, Qazaxıstan, İran, Hindistan və Belarus da daxil olmaqla regionun mühüm ölkələridir.
Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandiri deyib: Bu ölkələr bu təlimdə rəsmi üzv kimi, Səudiyyə Ərəbistanı, Azərbaycan Respublikası, Oman və İraq da daxil olmaqla qonşu ölkələr qonaq kimi iştirak edir.
Briqada generalı Mədəni əlavə edib: Bu təlimin müddəti beş gündür və bu həftənin bazar günü əməliyyat qruplarının rəhbərlərinin iştirakı ilə başlayıb və təlimin əsas proqramı bu gün başlayır.
