Venesuela ABŞ-ın mümkün hücumuna cavab vermək üçün variantlar hazırlayıb!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Əl-Yovm xəbər agentliyinin məlumatına görə, Reuters agentliyi Venesuelanın ABŞ-ın mümkün hücumuna cavab vermək üçün variantlar hazırladığını bildirib.
Bu xəbər Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodrigezin ABŞ-ın ölkənin hava məkanını məhdudlaşdırmaq cəhdinə toxunaraq dediyi vaxt yayılıb.
Delsi Rodrigezin bildirib: “ABŞ hökuməti müxalifət lideri Maria Maçadonun Venesuela üzərindəki səmanı bağlamaq tələbini yerinə yetirir.”
O əlavə edib: “Bu təcavüzkar hərəkətə cavab olaraq, Venesuela prezidenti Nikolas Maduro digər ölkələrdə qalan venesuelalıların geri qaytarılması və ölkəni tərk etməli olan insanlar üçün alternativ yollar yaratmaq üçün xüsusi proqram əmri verib.”
Venesuela rəsmisi vurğulayıb ki, Karakas bu qanunsuz və özbaşına hərəkəti dərhal dayandırmaq üçün bütün çoxtərəfli və beynəlxalq hüquqi mexanizmləri işə salıb.
