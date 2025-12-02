Keçmiş AB xarici siyasət rəhbəri fırıldaqçılıq ittihamı ilə həbs edilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sputnik-in məlumatına görə, sabiq AB xarici siyasət rəhbəri Federika Moqerini çərşənbə axşamı fırıldaqçılıq ittihamı ilə həbs edilib.
Belçika polisi onu AB vəsaitlərinin sui-istifadəsinə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat çərçivəsində həbs edib.
Keçmiş AB xarici siyasət rəhbərinin həbsi, AB vəsaitləri ilə gənc diplomatların təlimi ilə bağlı fırıldaqçılıq istintaqının bir hissəsi olaraq Avropa Kolleci və Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinə edilən basqın zamanı həyata keçirilib.
Belçika hakimiyyəti əvvəllər işlə bağlı üç şübhəlini həbs etmişdi.
