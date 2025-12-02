Qvineya-Bisau prezidentliyinə namizəd qaçıb Nigeriya səfirliyində sığındı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters agentliyinin məlumatına görə, Nigeriya Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin Qvineya-Bisau prezidentliyinə namizəd Fernando Diasa səfirliyində sığınacaq verdiyini açıqlayıb.
Nigeriya Xarici İşlər Nazirliyi ölkə prezidenti Bola Tinubu-nun Con Diası qorumaq üçün Qvineya-Bisauda ECOWAS qoşunlarının yerləşdirilməsini əmr etdiyini açıqlayıb.
Prezidentliyə namizəd və müxalifətçi olan Dias, çevrilişdən əvvəl 23 noyabr seçkilərində qalib gəlmək üçün irəlilədiyini bildirib.
Bu addım, Sierra Leone prezidenti Julius Maada Bionun rəhbərlik etdiyi Qərbi Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyinin (ECOWAS) liderlərinin Qvineya-Bisaudakı çevrilişçiləri istefa verməyə inandırmağa çalışdıqları bir vaxtda atılıb.
ECOWAS rəsmiləri bazar ertəsi keçirilən iclasda Qvineya-Bisaudakı çevriliş planlayanları 23 noyabr seçkilərinin nəticələrinin elan edilməsinə və siyasi prosesin ölkə konstitusiyasına uyğun olaraq davam etməsinə icazə verməyə çağırıblar.
Syerra-Leonenin xarici işlər naziri Timoti Moza Kaba iclasda ECOWAS-ın Qvineya-Bisauda konstitusiya idarəçiliyinə qayıtmağa və seçkilərin rasional şəkildə keçirilməsinə çağırdığını bildirib.
Qvineya-Bisau ordusu cümə axşamı günü hakimiyyəti ələ keçirdikdən bir gün sonra və seçki nəticələri açıqlanmamışdan əvvəl General Horta Entanı müvəqqəti prezident təyin edib.
Seneqalın xarici işlər nazirliyi bildirib ki, devrilmiş prezident Omar Sissoko Embalu Qərbi Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyinin vasitəçiliyi ilə xüsusi reyslə Seneqala gəlib.
Özlərini "Aidətin Bərpası üzrə Ali Hərbi Komandanlıq" adlandıran çevriliş liderləri televiziya ilə yayımlanan açıqlamada siyasətçilərin və əsas narkotik qaçaqmalçılarının iştirakı ilə ölkədə sabitliyi pozmaq planı üzündən Embalonu devirdiklərini bildiriblər.
Bu, son beş ildə Qərbi və Mərkəzi Afrikada baş verən doqquzuncu çevrilişdir və kokain qaçaqmalçılığı mərkəzi kimi tanınan və siyasətə uzun müddət hərbi müdaxilə tarixinə malik Qvineya-Bisaudakı qeyri-sabitliyin davamıdır.
Çevriliş, Embalo və Dias arasındakı yarışın nəticəsini müəyyən edəcəyi gözlənilən ilkin seçki nəticələrinin elan edilməsindən bir gün əvvəl baş verib.
