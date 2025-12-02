İran və Yaponiya xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əraqçi cənab Moteginin yenidən Yaponiya xarici işlər naziri təyin olunmasını təbrik edərək bildirib: İki ölkə arasında konstruktiv münasibətlərin mövcud olduğu əvvəlki dövrü nəzərə alaraq, yeni mərhələdə də İran və Yaponiya əlaqələrinin daha da güclənəcəyinə ümid edirik.
Yaponiya xarici işlər naziri isə Tokionun Qərbi Asiya regionunda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsində konstruktiv rol oynamağa sadiq olduğunu vurğulayaraq, ölkəsinin regional və beynəlxalq məsələlərin həlli üçün siyasi təşəbbüsləri dəstəklədiyini qeyd edib.
